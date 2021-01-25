Москва, , 16:39 — REGNUM Властям РФ придется в скором времени отменить меры, направленные на регулирование цен, так как в противном случае они могут привести к дестабилизации рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения Счетной палаты РФ по поводу возможного дефицита продуктов, попавших под ценовое регулирование.

«Шансы того, что прогноз Счетной палаты сбудется, очень высокие, потому что те товары, которые попали под [ценовые] ограничения, это биржевые товары, — сказал Зубец. — Это товары, которые свободно продаются и покупаются на международном рынке, — сахар, масло и зерно. И так как мы живем в открытой экономике, ввести запреты, подобные тем, на которые могла бы пойти советская власть 30 лет назад сегодня невозможно. При желании продавцы той продукции, которую власти заставляют продавать по заниженным ценам, могут найти возможность продать ее на международный рынок через каких-то посредников. Например, у нас есть свободное экономическое пространство с Белоруссией. То есть дисбаланс рынка — это понятная и очевидная вещь, которая может последовать за такими ограничительными мерами. С одной стороны, правительство РФ должно заботиться о стабилизации цен, а с другой стороны, обеспечить герметизацию рынка невозможно».

Поэтому, как подчеркнул Зубец, введенные властями РФ меры будут временными, и если их не отменить, то производители будут дестабилизировать рынок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что власти РФ должны влиять на экономику не только через регулирование цен, но и через стимулирование производства.

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