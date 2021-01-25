Владимир, , 16:34 — REGNUM Во Владимирской области было направлено в суд уголовное дело о поставке просроченных аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5 НР». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Семь владимирских коммерческих организаций в 2020 году купили у ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» и ООО «НПФ «Костромская медтехника» 97 аппаратов ИВЛ производства 1995−2001 годов. Срок действия их регистрационных удостоверений истек 24 ноября 2008 года, а параметры работы не соответствовали требованиям — для лечения пациентов с коронавирусом аппараты оказались непригодны, но руководство фирм этот факт скрыло. В итоге за непригодные аппараты продавцы получили более 10,5 миллиона рублей.

Двух руководителей обвинили в незаконном сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Свою вину они не признали, однако расследование уже завершено.