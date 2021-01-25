Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM Ростов-на-Дону и Кишинёв (Молдавия) 29 января свяжет прямой рейс авиакомпании S7 Airlines, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта «Платов».

Самолёт авиакомпании S7 Anna Zvereva

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines уже открыла продажи билетов на еженедельные чартерные рейсы по маршруту. Выполнение полётов планируется по пятницам», — уточнили в воздушной гавани.

Из Ростова-на-Дону вылет будет осуществляться в 22:45 мск, в обратном направлении борт прибудет в 5:05 мск следующего дня.