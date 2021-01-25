Москва, , 16:11 — REGNUM В ближайшее десятилетие Китаю едва ли удастся ликвидировать влияние доллара, но постепенно доля юаня в международных расчетах будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил ведущий эксперт Института «Центр развития» Сергей Пухов.

«Если говорить о ближайшем десятилетии, то ликвидировать влияние доллара едва ли получится. Если же речь идет о 20 и более годах, то, по всей видимости, да, учитывая, что Китай или уже обогнал, или вот-вот догонит и США, и Японию по объемам ВВП, по инвестициям, по технологиям, по космосу. Лидерство переходит к Китаю, и для того, чтобы оно подтвердилось, потребуется еще один или несколько кризисов такого же масштаба, которые были в последнее время. Китайская валюта будет претендовать на постепенное увеличение своей доли в международных расчетах», — сказал Пухов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что глобальная дедолларизация может привести к тому, что стоимость американских ценных бумаг упадет, а от этого, в свою очередь, пострадают те страны, которые разместили в ценных бумагах США свои резервы.

Читайте ранее в этом сюжете: Дедолларизация могла бы стабилизировать мировую экономику – эксперт

Читайте развитие сюжета: В мире началась глобальная тенденция к дедолларизации – экономист