Киев, , 16:11 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о намерениях Киева полностью «отрезаться» от энергосистем Российской Федерации и Белоруссии.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в одном из телеинтервью.

По словам Кулебы, такое разъединение можно произойти к 2023 году.

«В 2023 году мы планируем присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС… Это и означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее с соответствующей идеей выступил и. о. главы минэнерго Украины Юрий Витренко. Чиновник призвал объединяться с европейской системой и заявил, что в случае назначения на пост это будет одной из главных задач для него.

Эксперты же считают, что таким образом демонтаж экономического хребта остатков Украины вступил в финальную стадию.

В сети также оценили призыв на Украине отказаться от единой энергосистемы с РФ.