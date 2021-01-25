Киев, , 16:01 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет.

Соответствующие данные опубликовала 25 января украинская Счетная палата, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета Украины в 2020 году был на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и составил 217 млрд грн. Формально это в рамках установленного в законе предельного объема — 298 млрд грн.

Сумма неиспользованных расходных средств госбюджета в 2020 году составила более 67 млрд грн было.

«Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% — 67,3 млрд грн», — сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По информации ведомства, главные неисполнители расходной части госбюджета Украины на 2020 год — министерство здравоохранения (на 10,5 млрд грн) и министерство социальной политики (на 5,8 млрд грн).