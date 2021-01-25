Москва, , 16:01 — REGNUM Рынок нефти после обвала в конце прошлой недели сегодня, 25 января, уверенно растёт, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ко второй половине сегодняшнего дня цена Brent выросла на 1,27%, до $55,68 за баррель, а цена WTI — на 1,4%, до $52,75 за баррель.

Начало массовой вакцинации от пандемии коронавируса в мире создаёт позитивные настроения на рынке, которые не смогли испортить даже вышедшие 22 января данные по росту коммерческих запасов нефти в США на 4,351 млн баррелей.

Цена Brent оттолкнулась от уровня поддержки в $54,34 за баррель и пошла наверх. Настроения на покупку, похоже, на рынке сегодня преобладают.

Сегодня до конца дня по цене Brent ожидается диапазон $55−56 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть игнорирует вакцинацию и возврат нефти из Ирана — эксперт