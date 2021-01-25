Сельское поселение Завидово, Тверская область, , 15:58 — REGNUM В России ситуация на рынке труда остаётся напряжённой. Об этом сегодня, 25 января, на встрече с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества заявил президент РФ Владимир Путин.

Безработный в поисках работы Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

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Глава государства при этом подчеркнул, что уровень безработицы в стране снижается и на сегодняшний день составляет 5,9%.

«Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она ещё остаётся, на мой взгляд, напряженной, потому что в целом безработица увеличилась с 4,7 до 6,6%, по-моему, сейчас уже где-то 5,9%». — уточнил российский лидер.

Путин отметил, что сейчас перед российским правительством стоит задача уже в ближайшее время выйти на «допандемийный уровень», что «абсолютно реалистично».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, уровень безработицы в России в ноябре 2020 года снизился до 6,1% от экономически активного населения с 6,3% месяцем ранее. Как безработные на тот момент классифицировались 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

По данным Минтруда РФ по состоянию на 20 января, в России в качестве безработных зарегистрированы 2,6 миллиона человек. В сентябре этот показатель составлял 3,7 млн человек.