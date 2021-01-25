Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль 25 января торгуется вяло и постоянно меняет направление движения. Внешний фон выглядит смешанным, а инвесторы явно находятся в напряжении, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Это связано с угрозами новых санкций в отношении России. При этом восстанавливающаяся в цене нефть марки Brent заметного позитива в торги не вносит.

Доллар США днем в сегодня торгуется по 75,27 руб. и может закрепиться в пределах 75−75,50 руб. Сейчас происходит ровно то, что давно должно было случиться: рынок стабилизируется и избавляется от иллюзий.

Евро стоит 91,41 руб., пара евро/рубль очень быстро вернулась в устойчивый торговый коридор 90−92 руб., хотя и заставила поволноваться особенно впечатлительных.

Стоит ли действительно ждать каких-либо новых санкционных ограничений в адрес России? Прямо сейчас вряд ли, но теоретически это возможно.

Никто до конца не знает, как будет действовать на международном поле администрация Джо Байдена, а потому на всякий случай допускаются различные варианты», — считает эксперт.

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