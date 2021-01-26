Чебоксары, , 06:39 — REGNUM В Чувашии в городе Ядрине планируют рекультивировать свалку твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Работы назначены на 2022 год, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Площадь действующей свалки в Ядрине достигает 2 гектаров, объём накопленного мусора достигает 31 тыс. кубометров. Свалку хотят рекультивировать в 2022 году, в настоящее время дорабатывается проектно-сметная документация с учётом замечаний государственной экологической экспертизы.

Региональные власти отмечают, что проект по рекультивации свалки планируется включить в федеральный проект «Чистая страна».

Напомним, в 2020 году были рекультивированы полигоны ТКО в Яльчиках и Аликово, ранее был закрыт и рекультивирован полигон в Чебоксарах.

Отметим, что в 2020 году чувашские власти заявляли, что в Ибресинском районе планируют рекультивировать свалку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Ширтанском поселении. Ранее жители окрестных сёл писали коллективные жалобы в связи с массовым завозом мусора на полигон, полагая, что это может привести к «экологической катастрофе».

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По данным общественников, всего в России насчитывается более 20 тыс. различных свалок и 1100 официальных мусорных полигонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах члены регионального штаба ОНФ обнаружили в санитарно-защитной зоне международного аэропорта «ряд незаконных свалок и навалов органических и неорганических отходов, а также биологических отходов». Эта зона затем была очищена.