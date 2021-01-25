Москва, , 15:30 — REGNUM Заявления о том, что экономика РФ восстановится к докризисным значениям к осени 2021 года, выглядят как абсолютно популистские. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы ВТБ Андрея Костина о том, что «осенью российская экономика вернется к докризисному уровню».

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"В 90% такие прогнозы несут в себе попытку воздействовать на ожидания граждан и бизнеса, — сказал Комолов. — И не более того. Но такие заявления совершенно беспочвенны. Мы не знаем, что произойдет с экономикой весной. Эксперты-вирусологи до сих пор не могут точно ответить на вопрос о том, будет ли третья волна коронавирусной пандемии. Если она произойдет и снова придется останавливать экономику, то, конечно, никакого восстановления осенью не произойдет. Если нас эта беда минует, то будет восстановительный рост. Но опять-таки как на нас повлияет мировая экономика, каковы будут цены на нефть, как сложатся обстоятельства на западных рынках?»

Иными словами, как пояснил Комолов, итог зависит от слишком большого количества неопределенных факторов.

«И заявления о том, что к сентябрю мы восстановимся или что экономика достигнет каких-то показателей, — абсолютно популистские заявления», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, восстановление экономики РФ займет не меньше 2,5 лет.

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