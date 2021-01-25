Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM В 2020 году в мире из-за пандемии коронавируса было потеряно порядка 8,8% рабочего времени, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

«Всего в прошлом году в мире были утрачены 8,8% рабочих часов в сравнении с IV кварталом 2019 года, что эквивалентно 255 млн рабочих мест», — говорится в докладе.

Отмечается, что это в четыре раза больше, чем потери во время глобального финансового кризиса 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что несправедливое устройство общества и неравенство привели к тому, что нынешний мировой кризис оказался таким серьёзным.

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