Москва, , 15:26 — REGNUM В 2020 году российские автолюбители приобрели 451 автомобиль Vesta Sport, а в 2019 году модель разошлась тиражом в 742 экземпляра. Об этом сообщает RG со ссылкой на АвтоВАЗ.

Отмечается, что такие невысокие продажи связаны с заводской квотой. Один автоцентр Lada может заказать с завода четыре версии Sport за год.

Автомобиль выделяется спортивным обвесом, более широкой колеей, спойлером, «акульим плавником» на крыше и колёсными дисками размером 17 дюймов. Кроме того, в Vesta Sport установлены новые амортизаторы и стойки, а также тормоза с дисками увеличенного диаметра. Дорожный просвет автомобиля равен 162 мм.

Под капотом модели работает 145-сильный мотор рабочим объёмом 1,8 литра (187 Нм). Движок функционирует с пятискоростной механической трансмиссией JR5. Максимальная скорость модели равна 198 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 9,6 секунды.

Напомним, продажи модели Lada Vesta Sport стартовали на российском рынке в конце января 2019 года.

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