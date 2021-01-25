Москва, , 15:20 — REGNUM В России на фоне сдерживания цен на продукты питания может возникнуть дефицит товаров. Такие прогнозы сделали специалисты Счётной палаты РФ.

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В докладе департамента аудита экономической эффективности Счетной палаты РФ об инфляционной ситуации в 2020 году отмечается, что административное ограничение роста цен на базовые продукты питания, направленное на поддержание групп населения с низким доходом и высокой долей расходов на питание, «несёт в себе системные риски».

«Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — отмечено в докладе.

Это связано с тем, что производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, поэтому они могут либо «придержать» продукцию на складах до отмены заморозки, либо перенаправлять товарные потоки на экспорт.

Также не исключается и ажиотажный спрос на продукты питания по сниженным ценам, что также может привести к дефициту. Ещё одно возможное негативное последствие — ускоренный рост цен после отмены ограничений.

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«Эти меры должны носить строго кратковременный характер, а правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения», — подчеркнули в Счётной палате РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая сахар и подсолнечное масло, до конца первого квартала 2021 года.

Кроме того, в случае дальнейшего роста цен на макаронные изделия и зерно правительство РФ может установить для них предельный уровень стоимости, как это ранее было сделано с ценами на сахар и подсолнечное масло.