Москва, , 15:15 — REGNUM Помешать возобновлению укладки «Северного потока — 2» может очень много факторов: плохая погода, приостановление лицензии на работы в территориальных водах Дании, техническое переоснащение и т. д. Но в результате, конечно, газопровод будет достроен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченков.

Сварка труб для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2

«Продолжение укладки — это, безусловно, позитив, особенно после публикации Газпромом в проспекте эмиссии облигаций упоминания о возможном приостановлении проекта или полном его замораживании.

Многие аналитики были озадачены данным упоминанием и начали пересматривать свои оценки по Газпрому. Компания инвестировала 50% в строящийся «Северный поток — 2 «, остальную часть проинвестировали европейские компании.

Проект оценивается в 11 млрд евро, и его потеря негативно скажется на текущем положении Газпрома, ухудшит многие статьи баланса, а также поставит под вопрос перспективы на европейском газовом рынке.

Но продолжение строительства газопровода в водах Дании «Северного потока — 2» даёт все основания полагать, что проект будет завершен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Фортуна» приступило к прокладке труб газопровода «Северный поток — 2» в коридоре строительства в водах Дании.

Читайте также: В водах Дании началась укладка «Северного потока — 2»