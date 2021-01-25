Бишкек, , 15:12 — REGNUM Финансовая полиция Киргизии выявила факты необоснованного завышения стоимости авиабилетов в Россию. Об этом сообщили в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сотрудники ведомства произвели контрольную закупку в одной из авиакасс киргизской столицы, приобретя билет в один конец на самолет в Москву за 67,8 тысячи сомов (59,5 тысячи рублей).

«Таким образом, был подтвержден факт искусственного завышения стоимости перелета со стороны туроператора, который, пользуясь сложившимся высоким спросом, спекулировал на стоимости авиабилетов», — подчеркивают в ГСБЭП.

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