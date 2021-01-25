Москва, , 15:10 — REGNUM Власти РФ должны влиять на экономику не только через регулирование цен, но и через стимулирование производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что Счетная палата РФ предупредила о риске возникновения в РФ дефицита товаров, которые подпали по ценовое регулирование.

«В целом это обоснованно. Если в рамках рыночной системы цена устанавливается не естественным балансом спроса и предложения, а регулируется извне, то в том случае, если эта цена становится ниже равновесной, возникают предпосылки дефицита, — сказал Комолов. — Но это в самом общем виде, поскольку мы живем не в такой экономике, которую можно назвать классической, лабораторно рыночной. У нас есть государство, и оно может влиять на экономику не только путем регулирования цен, но и путем стимулирования производства».

Поэтому, как пояснил Комолов, если вслед за ограничением цен государство обеспечит какой-то стимул производителю, например снизит налоги или даст льготы, то в этом случае объем производства будет увеличен, и новое ценовое равновесие установится на уровне той цены, которую государство хотело бы видеть.

«Если же просто ограничивать цены, то проблему это не решит», — подчеркнул Комолов.

Напомним, что ранее Счетная палата РФ предупредила о рисках возникновения дефицита товаров.