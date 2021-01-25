Самара, , 14:50 — REGNUM АвтоВАЗ анонсировал начало предзаказов на новый внедорожник Lada Niva Travel. Об этом 25 января сообщает пресс-служба компании.

Модель получила систему полного привода, а также выполнена в новом дизайне. Пока не сообщается, когда новая Lada Niva Travel появится в продаже, однако на данный момент новый внедорожник можно забронировать на официальном сайте lada.ru или на сайте официального дилера отечественной марки.

Стоимость начальной комплектации Niva Travel под названием Classic составляет от 747 900 рублей. Топовая версия Niva Travel — Luxe — стоит от 890 900 рублей.

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года в России поступят в продажу первые модернизированные модели Lada Largus FL.

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