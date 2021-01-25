Москва, , 14:46 — REGNUM События 2020 года сильно трансформировали логистический бизнес во всем мире, заявил ИА REGNUM директор операционного управления группы компаний AsstrA Денис Гураль. «Государства разных стран вводили ограничения, компании всех отраслей модифицировали свои бизнес-процессы, изменилось и потребительское поведение, которое оказало значительное влияние на логистику. Наилучшие результаты данная ситуация принесла игрокам e-commerce и курьерским компаниям. Показатели данных сегментов увеличивались во всем мире, значительно превысив результаты 2019 года. В связи с изменениями в законодательстве и введением обязательной маркировки для ряда продукции в логистике также появились новые направления», — отметил эксперт.

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Он обратил внимание, что 2020 был тяжелым годом для мировой экономики и логистики. «Закрытые фабрики и производства привели к большому разрыву в цепи поставок, что в свою очередь повлияло на все этапы — от производства до рынков потребления, на логистику в том числе. Коронавирус оказал сильное негативное влияние на морские отправки, тяжелые потери понес также и сектор воздушных перевозок. На данный момент авиаперевозки восстанавливаются, но потребуется еще немало времени, чтобы достигнуть прежних показателей в данной отрасли», — пояснил Гураль.

По его словам, неприятно удивили ставки фрахта на экспорт из Китая — цифры побили все рекорды, а к концу 2020 года фрахт вырос более чем в три раза. «На январь 2021 года, канун китайского Нового года, перевозчики просят до 10 тысяч долларов США за контейнер. Причинами являются приостановка экспорта из Китая в марте-апреле 2020, связанная с пандемией, а также резкий рост экспорта в конце года. При этом в течение года в целях снижения затрат суда выводились из оборота, что привело к снижению провозных возможностей. Дисбаланс между резким спросом на перевозки и предложением привел к обострению проблемы с порожними контейнерами и овербукингом», — уточнил эксперт.

Также, по его словам, кризис переживает отрасль железнодорожных перевозок. Однако есть позитивные тенденции. Например, восстанавливается грузовой поток из стран Азии. В операторском сегменте продолжает развиваться циклический спад — замедление экономической активности влияет и на рынок предоставления вагонов. В целом, ставки на отправки по железным дорогам возросли.

«Эпидемия коронавируса затронула и автоперевозки. Ставки выросли, рейсы по многим маршрутам приостановились из-за наличия ограничений на перемещение. СВХ работают в обычном режиме. В целом импорт и экспорт из Европы осуществляются в штатном режиме», — добавил Гураль.

Он уточнил, что за время пандемии произойдёт большое количество банкротств малых и средних компаний, слияний и поглощений.

«Угроза повторного закрытия границ или возникновения следующей волны пандемии приведет к тому, что часть товаров, которые ранее закупались заграницей, производители теперь пытаются произвести в своей стране. Снятие пассажирских поездов даст возможность освободить расписание с целью курсирования грузовых составов. Если до случившегося кризиса в сфере логистики об оптимизации и цифровизации просто говорили, то распространение COVID-19 побудило игроков отрасли начать действовать», — прогнозирует изменения 2021 года эксперт.