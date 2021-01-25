Москва, , 14:47 — REGNUM Пандемия коронавируса не помешала увеличению товарооборота между Россией и Южной Осетией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 января в ходе переговоров с и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

«Несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растет двусторонний товарооборот», — сказал Лавров.

Ссылаясь на таможенную статистику, он уточнил, что за первые три квартала 2020 года рост составил почти 20% в годовом выражении.

Лавров и Медоев подписали план межведомственных консультаций МИД на 2021−2022 годы. Медоев подчеркнул большое значение этого документа и напомнил, что внешнеполитические ведомства обоих государств постоянно контактируют напрямую или через посольства.