Киев, , 14:50 — REGNUM По состоянию на 1 января 2021 года в наличном обороте на Украине находится 3 млрд штук банкнот и 13,5 млрд штук монет. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По подсчётам регулятора, на каждого жителя Украины приходится 72 банкноты и 149 разменных монет. Наиболее популярной банкнотой является купюра номиналом 200 гривен, самая часто встречающаяся монета — номиналом 10 копеек.

В нацбанке отметили, что масса наличных денег в стране выросла в связи с пандемией коронавируса и связанной с ней финансовой неопределённостью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НБУ выпустил юбилейную монету, посвящённую богослужебной книге «Ирмологион».

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