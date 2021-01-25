Волгодонск, Ростовская область, , 14:36 — REGNUM Строительство школы на 600 мест в Волгодонске Ростовской области идёт с опережением графика. Подрядчик — компания «Югстроймонтаж» — обещает сдать объект на полгода раньше запланированного срока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Этот объект очень важен для жителей города. Его давно ждут и родители, и школьники. Подрядчик обещает сдать объекта раньше запланированного срока, но главное — чтобы при этом не пострадало качество. Контроль за этим должен быть постоянным», — поручил глава региона Василий Голубев, побывавший на объекте.

Строительные работы в квартале В-9 развернулись в марте 2020 года. Стоимость объекта превышает 784 млн рублей. Ещё более 55 млн рублей выделено из муниципального бюджета. Согласно контракту, школа должна быть готова к приёму учеников в апреле 2022 года, однако подрядчика рассчитывает сдать объект до конца 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Ростовом-на-Дону построили школу на 1,3 тыс. мест