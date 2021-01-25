Москва, , 14:29 — REGNUM Политическая конъюнктура в ЕС, в первую очередь в Германии, сегодня умеренно положительная в части развития энергетических проектов с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На прошлой неделе правящая в Германии партия ХДС/ХСС избрала нового лидера, им стал Армин Лашет. Он является сторонником реализации проекта «Северный поток-2», далек от его политизации.

В целом, сегодня ничего не мешает продолжению строительства газопровода. Похоже, что и взаимоотношения США и ЕС сегодня не в лучшей форме.

Наследие Трампа для Европы небыстро нивелируется, а факты грубого экономического и политического давления Вашингтона на Брюссель в предыдущие годы заставили многих сомневающихся политиков переосмыслить свои позиции.

С высокой вероятностью вторая ветка газопровода «Северный поток — 2» будет достроена до конца I полугодия 2021 года. Ставки и нервное напряжение будет только расти: с высокой вероятностью американцы продолжат давление на немецкий бизнес через неофициальные каналы коммуникаций.

В случае более-менее гладкой реализации проекта акции Газпрома уже во II полугодии могут подрасти на 25−27%. Экономика всегда должна быть старше политики.

Российский газ качественнее американского СПГ, дешевле почти на 30%, да и трубопроводная транспортная система сегодня является самой надежной из всем способов транспортировки энергоресурсов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к прокладке труб газопровода «Северный поток — 2» в коридоре строительства в водах Дании приступило судно «Фортуна».

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