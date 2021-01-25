Москва, , 14:21 — REGNUM Нефтяной рынок 25 января вновь старается избежать сценарий ухода в коррекцию после удачно сложившихся ноября-декабря и первых недель нового года заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Стоимость нефти марки Brent растет на 0,4% до $55,80, укрепляя ожидания формирования плоской коррекции. Котировки уходят в консолидацию, которая оставит шансы на возврат к постковидному максимуму в $57,30 и в то же время полностью не исключит повторное погружение к $54,70, пробой которых сулит возврат к $50−52.

На текущий момент участники нефтяного рынка предпочитают не придавать большой вес новостям о сложностях с вакцинацией против COVID-19, новой вспышке заболевания в Китае и растущих шансах введения дополнительных ограничений в ряде стран. Ведущие экономические издания пишут о переносе сроков начала активного восстановления глобального ВВП из-за отсутствия улучшения эпидемиологической ситуации.

В подобной ситуации заставляет нервничать (но в котировках это не отражается) неопределенность с принятием Конгресса США нового пакета стимулов в $1,9 трлн, который встречает сопротивление со стороны республиканцев. Дополнительным поводом для беспокойств может выступать и перспектива возврата иранской нефти.

Так, вице-президент Ирана сообщил, что ждет отмены санкции против исламской республики в ближайшее время. Заявления высшего командования в США не исключают снижение конфронтации с этой страной. В свою очередь, дополнительное давление на рынок может оказать и американская нефть.

В отчете от минэнерго США, который показал рост запасов сырой нефти на 4,4 млн баррелей уровень добычи остался без изменений, с другой стороны, он может вырасти с учетом восстановления числа буровых. По данным Baker Hughes, по итогам последней недели показатель вырос на пять единиц до максимума с мая 2020 года в 378 штук.

Текущая относительная «безмятежность» нефтяного рынка является заслугой действий Саудовской Аравии и ее союзников, которые по итогам встречи ОПЕК+ в январе приняли решение сократить добычу на 1,425 млн барр./сутки в феврале-марте.

Устойчивой остается и ситуация на фондовых рынках. В то же время фундаментальные подпорки текущего роста черного золота выглядят не убедительными», — считает эксперт.

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