Москва, 25 января 2021, 14:12 — REGNUM В партии отметили, что «работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов», эти средства предложили компенсировать в течение года
Партия «Новые люди» в День российского студенчества направила письма в министерства труда 70 регионов страны из всех федеральных округов с предложением ввести налоговые льготы для работодателей, которые принимают выпускников высших учебных заведений на первую работу по специальности.
В партии отмечают, что в настоящее время «работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов».
В партии подчеркивают, что для реализации инициативы необходимо решение федеральных властей.
В свою очередь председатель «Новых людей» Алексей Нечаев добавил, что для студента, который получает в вузе теоретические знания, необходимо научиться сразу же применять их на практике.
Напомним, День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника — Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.