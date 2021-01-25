Верхняя Салда, Свердловская область, , 14:13 — REGNUM На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Свердловская область) появится производство медицинской техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Новый резидент (компания «Отдел медицинской техники») намерен инвестировать 450 млн рублей в проект и создать 165 новых рабочих мест. Оборудование будет поставляться в свердловские больницы.

В частности, компания планирует наладить производство вакуумных систем взятия крови, реанимационных расходных материалов и корпусной медицинской мебели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Титановой долине» намеревались построить железную дорогу за 1,6 млрд рублей.

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