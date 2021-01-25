Игорь Галактионов, 25 января 2021, 14:23 — REGNUM Распространение заболеваемости COVID-19 в Китае и данные о росте запасов нефти в США привели к распродаже на нефтяном рынке в конце прошлой торговой недели (18−23 января). В минувшую пятницу, 22 января, в начале торгового дня после того, как стало известно о новых случаях заражения в Шанхае, на нефтяном рынке прошла основная волна распродаж, поскольку риски ужесточения карантина в Китае, являющимся вторым по величине потребителем нефти в мире, могут привести к пересмотру прогнозов по уровню спроса в 2021 году в сторону понижения.
Также 22 января вышла статистика Управления энергетической информации США (EIA), опубликованная с двухдневной задержкой из-за выходного дня в понедельник, 25 января, и подтвердившая увеличение запасов нефти. Объем запасов нефти вырос в США на 4,35 млн баррелей, что заметно превысило ожидания и консенсус-прогноз аналитиков (-1,2 млн), а также оценки API (+2,56 млн). Увеличение чистого импорта на 566 тыс. баррелей в сутки при сохранении стабильной добычи привели к росту рассматриваемого показателя. В то же время данные по запасам нефтепродуктов почти не изменились, продемонстрировав прирост в пределах статистической погрешности — загрузка НПЗ выросла всего на 0,5% (с 82% до 82,5%).
По нашим оценкам, статистику EIA в целом можно охарактеризовать как умеренно негативную, ведь рост запасов во многом связан с сокращением экспортных поставок и не является отражением существенного снижения спроса на нефть и нефтепродукты в США. Однако если взглянуть на срочный рынок, то можно увидеть, что фьючерсы на Brent, не сумевшие обновить максимум, теперь формируют вторую волну снижения в рамках коррекции, целью которой могут оказаться уровни $53,5−53,7 за баррель.
В целом высокий уровень рыночного оптимизма и, как следствие, умеренный характер распродаж, связанный с ожиданиями позитива и эффективности в результате сделки ОПЕК+, соответствуют технической цели нисходящего движения. В то же время в случае появления новостей о новом потенциальном драйвере для рынка нефти коррекционный сценарий может смениться на рост, вернув котировки на уровень выше $56 за баррель.
Данные Baker Hughes, опубликованные на прошлой неделе (18−24 января), продемонстсрировали заметное замедление роста буровой активности в США. Так, количество активных нефтяных буровых установок составило 289 шт. (+2 уст.), а число газовых установок выросло до 88 шт. (+3 уст.). Заметно более выраженным рост буровой активности был в Канаде, где количество нефтяных установок составило 96 шт. (+6 уст.), число газовых — 76 шт. (+5 уст.). Таким образом, продолжается тренд на восстановление инвестиционной деятельности в отрасли. И в случае дальнейшего закрепления нефтяных цен на высоких уровнях мы можем увидеть рост буровой активности, а значит, и пересмотр прогнозов по нефтедобыче в США и Канаде в сторону повышения.
22 января, по заявлению министра нефти Ирана, стало известно о росте нефтяного экспорта Исламской республики в последние месяцы в противовес действующим санкциям. Несмотря на отсутствие в заявлении министра конкретных цифр, он тем не менее подчеркнул, что это был наивысший результат за весь период эмбарго.
Напомним, что до момента одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из Ирана составляли порядка 2,8 млн баррелей в сутки. С вступлением в силу санкций объемы поставок были существенно снижены. В частности, согласно примерным оценкам Reuters, в 2020 году объем иранских поставок составлял всего 0,3 млн баррелей в сутки. В то же время не исключено, что после появления в Белом доме нового президента США — Джо Байдена — санкции с Ирана могут быть сняты, что вернет объемы иранских поставок на рынок и окажет заметное давление на цены. Представитель Ирана уже призвал Джо Байдена к возвращению ядерной сделки и снятию санкций, не позволяющих открыто торговать стране нефтью и нефтепродуктами. Как следовало из заявления иранского представителя, Иран выражает готовность вернуться к полному возобновлению условий сделки 2015 года. Однако, по заявлениям официальных лиц из администрации президента США, быстрого решения по вопросу снятия эмбарго с Ирана ждать, очевидно, не стоит.