Москва, , 13:47 — REGNUM Информация, согласно которой Банк России и Минюст вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачислять средства по исполнительным листам сразу на счета, находящиеся за рубежом, вызвала реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 25 января в социальной сети Facebook.

Деньги Evgeny

Многие пользователи поддержали данную инициативу. Они уверены, что подобные схемы используются для разграбления страны и вывода незаконно приобретённых денежных средств на счета в других государствах.

«Давно пора было это сделать. Нечего народное добро разбазаривать», — считает Ilya M.

Некоторые же не столь радостно встретили данную новость. По их видению, экономика России требует скорее послаблений и разрешений, нежели новых запретов.

Нашлись и те, кто предложил и вовсе отказать жителям страны в возможности переводить деньги за рубеж. Они считают, что таким образом удастся полностью перекрыть вывод денег из страны.

«А если вообще запретить вывод денег за рубеж?», — задаётся вопросом Елена Е.

Напомним, 25 января агентство РБК поделилось информацией со ссылкой на источник о том, что Банк России и Минюст вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачислять средства по исполнительным листам сразу на счета, находящиеся за рубежом.