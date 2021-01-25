Пекин, , 13:35 — REGNUM Статистику продаж автомобилей на китайском рынке в 2020 году представили аналитики ресурса Carsalesbase.

Отмечается, что в Китае почти две трети проданных машин иностранного производства.

Аналитик Carsalesbase Барт Демандт отметил, что иностранные компании третий год подряд опережают отечественные в Китае. Иностранные автобренды потеряли в прошлом году 6,1% продаж по сравнению с предшествующим годом, а вот падение реализации машин китайских компаний составило 8,4%. В итоге доля реализации автомобилей китайских марок снизилась до 38,2%.

Из иностранных марок чаще всего в 2020 году в КНР покупали машины из Европы. На них приходилось 25% продаж. На втором месте японские автомобили. Их продажи на китайском авторынке составили 23,5%. Тройку лидеров замыкают американские автомобили с долей 9,8%.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году российские автолюбители купили около 57,2 тыс. новых машин китайских компаний, что на 43% больше, чем в 2019 году.

Читайте также: Audi и FAW построят в Китае завод по сборке электрокаров