Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM Рост номинальных доходов граждан Казахстана замедлился с 13,8% в марте до 2,1% в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

С учетом инфляции реальные доходные населения республики уменьшились на 4,8%. В Нацбанке отметили, что, несмотря на снижение доходов, потребительский спрос восстановился во второй половине 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции в Казахстане по итогам 2020 года составил 7,5%. В начале года, до пандемии коронавируса, Национальный банк республики устанавливал целевой коридор инфляции в пределах 4−6%.

Финансовый регулятор в 2021 году планирует снизить инфляцию до целевого уровня.

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