Берлин, , 13:15 — REGNUM Стоимость базовой версии спортивного гибридного Peugeot 508 PSE в Германии будет составлять 66,6 тыс. евро (около 6, 021 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Таким образом, Peugeot 508 PSE оказалась дороже обновлённых Audi S4 TDI и BMW M340i xDrive.

Гибридный силовой агрегат включает в себя бензиновый турбированный движок рабочим объёмом 1,6 литров и электромотор. Агрегат работает с восьмискоростной автоматической трансмиссией и полным приводом. Кроме того, авто оснащено дополнительным электромотором в приводе задней оси и батареей ёмкостью 11,5 кВт-ч.

Общая мощность лифтбека Peugeot 508 PSE составит 360 л. с. (520 Нм). С таким мотором машина будет набирать 100 км/ч за 5,2 секунды. Расход топлива модели в смешанном цикле составит всего два литра бензина на 100 км пути. В электрическом режиме модель сможет проехать до 42 км.

Ранее дилеры компании PSA (Peugeot-Citroen) в России приступили к продаже лёгких фургонов Peugeot Partner второго поколения калужской сборки. Продаётся модель как со стандартным, так и с удлиненным кузовом.

Читайте также: Обнародованы результаты продаж машин компании PSA Peugeot Citroen в России