Москва, , 13:05 — REGNUM Биткоин продолжает оставаться весьма перспективным и востребованным активом, выступающим реальным конкурентом как валютных активов, так и золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова, комментируя резкие колебания курса биткоина.

«Необходимо понимать, что биткоин является высокорисковым и волатильным активом, курс которого зависит от поведения крупных игроков на данном рынке, — сказала Комарова. — Первоначальное проседание курса было связано с увеличением предложения биткоина со стороны майнеров. Как следствие, из-за негативной динамики курса этой криптовалюты институциональные инвесторы увеличили свои продажи, дабы зафиксировать прибыль. А на их поведение ориентируются частные игроки, во многом имитирующие стратегию институционалов. Как результат, сработал эффект следования за большинством, очень характерный для подобных спекулятивных рынков».

Как подчеркнула Комарова, подобные скачки не являются для биткоина чем-то аномальным.

«Вместе с тем биткоин продолжает оставаться весьма перспективным и востребованным активом, выступающим реальным конкурентом как валютных активов, так и золота, — сказала Комарова. — За последний год биткоин показал самую высокую доходность из всего спектра инвестиционных инструментов. Поэтому инвесторы, предпочитающие высокую доходность и риск, ни в коем случае не откажутся от данного актива в своем портфеле. Высокая волатильность наблюдается у биткоина на коротких дистанциях. Если же брать длинный горизонт, то уже сейчас понятно, что биткоин будет продолжать оставаться на инвестиционном Олимпе еще не один год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что биткоин, как и любая другая валюта или актив (рубль, акции компании), может в конечном счете обесцениться, ведь на ее развитие влияет волатильность, ликвидность и много других финансовых факторов, в том числе связанных с правовым регулированием.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист РАНХиГС нашла объяснение последним скачкам курса биткоина