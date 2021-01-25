Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области обновили почти тысячу опасных лифтов. Работа была проведена в течение трёх лет в рамках реализации программы по капитальному ремонту, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Солоницин.

Стоимость замены 955 подъёмников составила примерно 1,7 млн рублей. За счёт дополнительных средств, выделенных из региональной казны, на Дону удалось заменить оборудование в 75 многоэтажных домах. Новые лифты относятся к классу энергосбережения «А», что позволяет экономить электроэнергию почти на 35%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние пять лет заменили более 1,4 тыс. старых лифтов. Это подъёмники, отработавшие 25 лет.

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