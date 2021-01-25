Брюссель, , 13:10 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подозревает группу компаний Alcon в нарушении правил конкуренции. В отношении этого производителя медицинской продукции возбуждено антимонопольное дело, говорится в сообщении ЕЭК.

Дело заведено против группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС. Предполагается, что общие правила конкуренции были нарушены на трансграничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon.

Это, по информации ЕЭК, показало расследование на рынке медицинских изделий, которое завершилось в конце 2020 года. После возбуждения дела комиссия сможет изучить все подробности, истребовать необходимые документы.

Компанию Alcon основали в 1945 году в США фармацевты Роберт Александр и Уильям Коннер. Сейчас это международная компания, которая специализируется на продуктах для ухода за глазами, в ней трудятся примерно 19 тыс. человек.