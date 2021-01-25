Москва, , 12:56 — REGNUM Стать успешными могут лишь 10% высокотехнологичных стартапов, а остальные уходят с рынка в первые же годы, считает руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Об этом он заявил 25 января, комментируя информацию о том, что ситуация с пандемией ускорила развитие высокотехнологичного предпринимательства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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»Модели высокотехнологичных компаний за последние 10 лет изменились как минимум раз пять. Напомню, что первые айфоны появились в нашем обиходе чуть больше 10 лет назад, в 2007 году. Высокие технологии имеют очень короткий жизненный цикл, ограниченный спросом на инновационные товары. Поэтому задача инновационных и высокотехнологичных компаний — создать в короткое время уникальные продукты с не применявшимися признаками. Если раньше спрос рождал предложение, то в инновационной сфере более сложная задача — создать потребность, а не удовлетворить», — пояснил эксперт.

По его оценке, 90% высокотехнологичных стартапов в первые годы объявляют банкротство, и соответственно венчурные инвестфонды. «В России банкротиться опасно: законодательством предусмотрена персональная ответственность и бенефициаров, и менеджмента, поэтому желающих заниматься рискованным бизнесом и привлекать кредиты под развитие высокотехнологичного бизнеса будет мало. Но количество инновационных предприятий, конечно, выросло. Пандемия стала катализатором новых идей и технологий, особенно в сфере коммуникаций, платежей, логистики», — отметил Пурим.

Кроме того, он обратил внимание, что в РФ правительство возглавляет человек, очень хорошо понимающий в IT, поэтому практика предоставления мер поддержки высокотехнологичных отраслей будут продолжена.

«Есть и риски. Предоставление льгот и преференций в России привлекает внимание правоохранителей, которые могут запросто остановить работу небольшого предприятия путем направления десятков запросов — отчитаться о проделанной работе, и что предоставление льгот законно. В 2021 году сектор будет развиваться. Наибольший эффект я бы видел в укрупнении на государственном уровне развития высокотехнологичных отраслей, относящихся к оборонным технологиями. А не относящихся к оборонным технологиям — оставил бы поле деятельности для частных предпринимателей, продолжая создавать им условия поддержки инновационного развития», — резюмировал Дмитрий Пурим.