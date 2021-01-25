Красноярск, , 12:54 — REGNUM Итоги исполнения бюджета Красноярского края за 2020 год подвели на заседании президиума правительства региона 25 января.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, с докладом выступил министр финансов региона Владимир Бахарь.

По его словам, одним из главных финансовых результатов является сокращение государственного долга края на 4,6 млрд рублей или на 5% с начала 2020 года. Он отметил, что регион сохранил позиции в первой группе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости.

Фактическое поступление доходов составило около 288,7 млрд рублей. Общая сумма доходов по итогам прошлого года выросла на 3,5 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. Это связано с существенными поступлениями из федерального бюджета. По расходам в 2020 году краевой бюджет исполнен в сумме 288,3 млрд рублей.

Бахарь подчеркнул, что на начало года в крае «сформированы остатки средств, которые создают дополнительную «подушку безопасности» для исполнения бюджета текущего года».

В настоящее время идёт подготовка к весенней корректировке краевого бюджета.

Напомним, по данным Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 декабря 2020 года составлял 77,426 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Заксобрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Параметры бюджета края-2021 выглядят следующим образом: доходы — 269,7 млрд рублей, расходы — 286,9 млрд, дефицит — 17,2 млрд.

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