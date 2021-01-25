Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Пассажиропоток в Ростове-на-Дону в 2020 году составил чуть более 13,1 млн человек — на 28,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской думе.

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В среднем за месяц количество пассажиров, воспользовавшихся услугами городского общественного транспорта, составило 13 млн 163 тыс. 175 человек (в 2019 году — 18 млн 413 тыс. 376 пассажиров). При этом услугами электротранспорта воспользовались практически столько же горожан, что и годом ранее. Количество перевезённых льготников составило 1 млн 365 тыс. 700 человек, что двое ниже показателя 2019 года.

Причиной снижения пассажиропотока, утверждает директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов, стали ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса.

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