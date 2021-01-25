Сеул, , 12:46 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении девяти недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 7,9 вон (~$0,0072), до 1447,2 вон (~$1,31) за литр.

Известно, что цены на бензин продолжают расти с конца ноября 2020 года из-за роста мировых цен на нефть.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1430,3 вон (~$1,3), а самые высокие — в Сеуле (1525,4 вон, ~$1,38).

Между тем дизельное топливо в стране подорожало на 7,8 вон (~$0,0071), до 1247,6 вон (~$1,13) за литр.