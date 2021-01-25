Москва, , 12:41 — REGNUM Первый блок Белорусской атомной электростанции, возводимый в Гродненской области республики планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем месяце. Об этом сообщает корпоративная газеты госкорпорации «Росатом» «Страна Росатом».

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«Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию ожидается в феврале», — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2020 года в Минске заявили о завершении стадии энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС. На следующий день станции выдали разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока.

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Напомним, новейший проект ВВЭР-1200, предусматривающий строительство двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, которые строятся в Гродненской области Белоруссии, реализует Росатом. Планируется, что первый энергоблок будет полностью введён в эксплуатацию в начале 2021 года, второй — в 2022 году.