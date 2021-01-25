Омск, , 12:34 — REGNUM За неделю в Омске более чем на 5% выросли в цене питьевая вода, соль и рыбные консервы. В пределах 2% подорожали охлажденные куры и рыба, мясные консервы. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в мэрии Омска.

Среди непродовольственных товаров подорожали мыло, средства гигиены, детский шампунь, сухие и влажные салфетки.

В то же время в Омске за указанный период подешевели молоко (более чем на 10%), подсолнечное масло (на 3%), помидоры и огурцы. Незначительно подешевели мука, пшено и гречка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за год наиболее подорожали масло подсолнечное, куриные яйца и крупы.

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