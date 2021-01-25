Москва, , 12:32 — REGNUM В 2020 году самой продаваемой в России машиной компании Nissan стала модель Qashqai. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За год российские дилеры японского автопроизводителя реализовали 22 706 кроссоверов Qashqai — на 7% меньше, чем они продали в 2019 году.

На втором месте в модельном рейтинге Nissan находится X-Trail. Этот кроссовер приобрели 20 046 человек, что на 6% меньше результата продаж предшествующего года. Тройку лидеров замыкает внедорожник Nissan Terrano (10 669 ед.; — 16%).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно оказались кроссовер Nissan Murano (2786 ед.) и электрокар Nissan Leaf (46 ед.).

В общей сложности за весь прошлый год в России было реализовано 56 380 машин марки Nissan.

Ранее стало известно, что компания Nissan Motor приняла решение отказаться от сети продаж в некоторых странах Европы. Также компания намерена закрыты два завода Nissan в Испании.

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