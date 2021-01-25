Москва, , 12:28 — REGNUM Даже если доллар перестанет быть основной резервной валютой, это еще не значит, что экономика США утратит свой глобальный статус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал мнение китайских финансовых экспертов, которые назвали дедолларизацию одним из главных условий для перехода мира к многополярной модели.

«Отказа от доллара как основной резервной валюты может привести к падению курса доллара по отношению к другим валютам. Значительная часть стоимости доллара держится на том, что эта валюта является основной резервной для центральных банков многих стран. Отказ от резервирования в долларах спровоцирует ввод в мировую экономику большого объёма свободных долларов, предложение на них повысится, — сказал Ковригин. — Вместе с тем я не согласен с мнением многих экспертов о том, что экономика США перестанет быть чем-то глобальным. Надо понимать, что глобальность и сила экономики определяются не только доверием других стран к валюте, но и развитием производства, транснациональных корпораций. США — мощный поставщик технологий, инвестиций в другие страны. Многие компании мирового уровня американские. Разве отказ от доллара как резервной валюты приведёт к смерти или упадку компании американской компании Apple?»

По мнению Ковригина, отказ от доллара едва ли возможен вообще в ближайшем будущем.

«Для этого необходима совместная воля многих стран. Готово ли руководство государств с крупнейшими экономиками к общему соглашению? Особенно это касается Евросоюза. Если даже отказ от доллара произойдёт, его место займёт другая валюта или несколько валют. Валютный рынок изменится сильно. Но многополярным мир сразу не сделается», — подчеркнул Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Константина Ордова, в случае глобальной дедолларизации на место американской валюты придет наднациональная цифровая.

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