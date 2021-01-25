Москва, , 12:28 — REGNUM Если абстрагироваться от геополитики, протестов и санкционной риторики, курс рубля скорее должен быть сегодня 69−71, чем 75−76, считает сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Об этом он заявил сегодня, 25 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если же учитывать эти факторы, то многое зависит от того, какие санкции нас ждут и насколько силен будет накал протестной активности, — отметил эксперт. — Санкции бывают секторальные и точечные, адресные. Точечные, как выяснилось, особо ни на что не влияют. Санкции против российских олигархов и их кошельков. Тут, как говорится, многое зависит от нюансов. Но опять же. Даже это не будет сильно влиять на курс рубля».

Остаются санкции секторальные. С одной стороны, полагает Коган, достаточно тяжелый для РФ пакет таких санкций уже лежит на столе президента США. «Трамп наотрез отказался его подписывать. Почему? Да потому, что многие из них в итоге били по иностранным, и, прежде всего, американским инвесторам и способствовали дестабилизации мировой финансовой системы. Да и понятно, что эти санкции легко поддерживать, когда ты в оппозиции, и за все отвечает другой. Как только Байден (то есть демократы) пришел к власти. Тут картинка изменилась практически на противоположную. Однако помним, что сам по себе Байден — человек невероятно осторожный. Махать шашками — не его стиль. Значит, многое будет зависеть от раскладов и активности той команды, что вокруг него», — пояснил экономист.

По его мнению, бюрократия будет, по всей видимости, работать очень аккуратно.

«Дестабилизировать мир просто (а введение в размере 100% всего этого пакета санкций приведет к очень серьезным изменениям). Последствия же придется разгребать очень и очень долго. Полагаю, что, несмотря ни на что, пока до этого далеко. Но дамоклов меч продолжает висеть», — уточнил эксперт.

Что касается протестной активности, то накал страстей, по словам Когана, будет, похоже, возрастать. «Впереди следующая суббота. Впереди суд. Впереди, не дай Бог, возможные действия провокаторов, а они иногда возникают, как черт из табакерки. Тут невозможно загадывать — многое зависит от действий властей. Одно могу сказать уверенно. Протестная активность именно регионов — это в том числе и прямой результат скупости государства во время пандемии. Десятки миллионов человек оказались в ситуации тотальной нищеты и невозможности заработать себе и своим детям на еду. Много раз экономисты кричали — увеличивайте размеры помощи. Посмотрите, что делают другие страны. Поэтому не исключу в самое ближайшее время огромных пакетов помощи регионам и раздачи денег», — добавил он.