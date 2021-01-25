Уфа, , 12:31 — REGNUM Башкирия находится на восьмом месте в России и на втором месте в Приволжском федеральном округе по объёму розничного товарооборота. Об этом 25 января рассказал министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на совещании в правительстве республики.

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По его словам, годовой объём потребления товаров превысил в республике 930 млрд рублей. В сфере торговли работают более 300 тысяч человек, то есть пятая часть жителей, которые заняты в экономике региона.

Гусев отметил, что пандемия коронавируса больше всего отразилась на сфере предоставления бытовых услуг и общественного питания.

«Вместе с тем пандемия ускорила выход ритейла в онлайн-сегмент и сделала более привлекательной торговлю на маркетплейсах. Объемы продаж через интернет выросли в 3,6 раза», — сообщил он.

Гусев также отметил, что хороший импульс к развитию в прошлом году получила сфера придорожного сервиса.

«Министерство торговли и услуг сопровождает 40 отраслевых инвесторов с объёмом вложений более 5 млрд рублей», — отметил он.

Сообщается, что в результате реализации проекта «Молочная кухня» в Башкирии функционирует семь производств, которые перерабатывают суммарно порядка 35 тонн молока ежесуточно: работает 103 раздаточных пункта.

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