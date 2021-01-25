Москва, , 12:21 — REGNUM В случае глобальной дедолларизации на место доллара придет не евро или юань, а скорее всего, наднациональная цифровая валюта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал мнение китайских финансовых экспертов, которые предположили, что отказ мира от доллара даст возможность перейти к многополярной системе.

«Слово «дедолларизация» всё чаще повторяется как мантра, теряя связь с решением реальных проблем мировой экономики, — сказал Ордов. — Китай, к примеру, не торопится закопать юань на «поле чудес» мировых резервных валют. Напротив, он предпочитает извлекать выгоды, порой искусственно занижая курс своей национальной валюты, используя инструмент государственных резервов. Приведет ли дедолларизация к сокращению дисбалансов в мировой экономике? Возможно, но пока Китай, Европа, США в режиме бешеного принтера печатают свежие деньги. Как известно, легче всегда дружить против кого-то. Можно дружить против доллара и вполне обоснованно это делать, но финансы не терпят пустоты».

Поэтому, как пояснил Ордов, вместо желанного укрепления региональных валют можно получить уход в криптовалюты, которые более технологичны и отвечают интересам глобализированной мировой торговли.

«Говоря о дедолларизации, важно помнить, что иногда надо бояться своих желаний, ибо они могут сбыться, — сказал Ордов. — На место доллара придет не другая национальная валюта, а, скорее всего, наднациональная цифровая, причем она придет, даже если мы все будем защищать доллар. Национальная экономика должна быть прагматичной. Экономических выгод от дедолларизации в России, если речь не идет о росте роли рубля, практически нет, а раз нет выгод, то нет и смысла делать из доллара фетиш, которому одни поклоняются, а другие сопротивляются».

Напомним, что ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на мнение китайских финансовых экспертов сообщила, что отказ от доллара даст миру возможность быстрее перейти к многополярной системе.

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