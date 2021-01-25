Киев, , 12:19 — REGNUM Демонтаж экономического хребта остатков Украины вступил в финальную стадию, заявил сегодня, 25 января, политолог Семен Уралов, комментируя намерения властей страны полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее с соответствующей идеей выступил и.о. главы минэнерго Украины Юрий Витренко. Чиновник призвал объединяться с европейской системой и заявил, что в случае назначения на пост это будет одной из главных задач для него.

«Чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена. Это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность — это национальная безопасность», — отметил Витренко.

Уралов в своем комментарии подчеркивает, что таким образом на Украине начинаются необратимые процессы деградации, за которыми следует откат в предыдущий технологический уклад.

«Это когда вы вынуждены топить резиной и бытовыми отходами, потому что газ, уголь и дрова позволить себе не можете. Почему не можете? Потому что ваши начальники посчитали, что либеральные реформы важнее доступных энергоресурсов. Вывод Украины из единой энергосистемы, созданной в рамках единого народнохозяйственного комплекса — это откат к аграрному укладу», — заявил политический эксперт.

По его оценке, социальная модель нынешней Украины — выдавить как можно большее количество людей заграницу, создав непригодные для жизни условия.

«Разрыв энергосистемы можно сравнить с тем, как нацисты при отступлении вывозили в Германию чернозем и уничтожали инфраструктуру. Украинские элиты выступают в роли полицаев, которые терроризируют сограждан ради места у корыта, но при отступлении тоже сбегут первыми вместе с корытом», — отметил специалист.

Впрочем, по мнению Уралова, не исключен сценарий, по которому киевские начальники получат в США и ЕС очередной кредит под обязательства разорвать энергосистему, разворуют его, после чего проект окажется благополучно забыт.

ИА REGNUM напоминает, что Украина в пиковых энергетических ситуациях до сих пор импортирует электроэнергию из России и Белоруссии.

Буквально 18 января в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи из Белоруссии в энергосистему Украины было отпущено 3,1 млн. кВт-ч электроэнергии, несмотря на «политический бойкот» Минску со стороны Киева.