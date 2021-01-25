Ташкент, , 12:13 — REGNUM Антикоррупционное ведомство Узбекистана настаивает на прекращении тендера по продаже государственной доли в ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, сообщили в пресс-службе агентства по борьбе с коррупцией.

Ведомство выявило завышенные требования к участникам торгов. Это приведет к сокращению количества участников торгов, снижению конкуренции и стоимости государственных активов, считают в агентстве.

В антикоррупционном ведомстве также порекомендовали смягчить условия тендера, а также привлечь для этого международных финансовых и юридических консультантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Узбекистане стартовали тендерные торги по приватизации государственной доли в уставном капитале компании ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan. На торги выставлены активы в размере 57,1%.

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