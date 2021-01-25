Якутск, , 12:07 — REGNUM Школам Якутии выделено 70 школьных автобусов на общую сумму более 125 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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23 января глава Якутии Айсен Николаев принял участие в передаче ключей от школьных автобусов руководителям школ. От имени всех школ, учителей и учащихся республики поблагодарил правительство РФ за полученную технику.

Всего получен 51 полноприводный автобус ГАЗель, которые вмещают от десяти до 12 человек и 19 автобусов ПАЗ вместимостью от 20 до 23 мест

Как сообщало ИА REGNUM, ключи от новых школьных автобусов вручили 22 января руководителям образовательных организаций из 29 муниципалитетов Волгоградской области. В школы направлены 46 единиц транспорта различной вместимости.