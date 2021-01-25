Москва, , 12:04 — REGNUM Партия «Зеленая Альтернатива» — это очень интересный проект, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Об этом он заявил 25 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Зеленая Альтернатива» — это очень интересный проект. С одной стороны, партия выглядит как абсолютно нишевая, с зеленой повесткой. С другой стороны, запрос на эту повестку, безусловно, есть, — сказать Потуремский. — Он есть как в региональном разрезе — есть регионы, в которых экологическая повестка имеет очень высокую актуальность. Например, Иркутская область, где есть запрос в сторону власти и политической системы по решению экологической проблематики. С другой стороны, «Зеленая Альтернатива» — это не только экологическая повестка. Они достаточно широко начинают трактовать и вопросы идеологии и целеполагания, обсуждая экологию жизни, отношений и так далее. В этом смысле определенный потенциал у партии есть. Преодолеет ли партия 5%? Конечно, пока это выглядит нереальной задачей для молодой партии. Но тем не менее региональный успех может быть».

Но, как подчеркнул Потуремский, для того, чтобы его добиться, партии предстоит проделать очень большую работу.

«Я думаю, что в первую очередь «Зеленая Альтернатива» станет предложением для того электората, который сейчас не удовлетворен предложением, имеющимся в политическом супермаркете, — пояснил Потуремский. — То есть это люди, которые либо еще не нашли свою партию, либо откололись от партии, за которую голосовали раньше. «Зеленая Альтернатива» — это вызов для левого блока и для «Справедливой России», у которой дела пока идут не очень хорошо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет экологическая ситуация в Москве стала лучше.

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