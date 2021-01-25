Москва, , 11:50 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей иностранных марок по итогам 2020 года в России возглавил Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом году на российском авторынке было перепродано 130,7 тыс. экземпляров американской модели Ford Focus.

На втором месте разместилась корейская модель Hyundai Solaris 117,9 тыс.ед. Тройку лидеров замыкает KIA Rio. Это авто на вторичном рынке купили 117 тыс. человек.

Далее по списку идут: Toyota Corolla (105,4 тыс. ед.), Camry (84,7 тыс. ед.), Renault Logan (81 тыс. ед.), Chevrolet Niva (78,1 тыс. ед.), Volkswagen Polo (71,5 тыс. ед.), Opel Astra (62 тыс. ед.) и Skoda Octavia (58,1 тыс. ед.).

По итогам 2020 года российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 4,1 млн машин иностранных компаний, что на 4% больше, чем в 2019 год. В итоге доля перепродаж иномарок на вторичном рынке РФ за год увеличилась с 72,8% до 74,6%. Соответственно доля перепродаж отечественных авто снизилась с 27,2% до 25,4%.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году российские дилеры реализовали 1 167 657 новых иномарок (легковых машин и автомобилей сегмента LCV) — на 10% меньше, чем в 2019 году.

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